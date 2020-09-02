AYDIN Kayıp olarak aranıyordu otomobili sulama kanalında bulundu, kendisi ortada yok - Son Dakika

Kayıp olarak aranıyordu otomobili sulama kanalında bulundu, kendisi ortada yok

AYDIN'ın Söke ilçesinde yaşayan Hüseyin Arslan'dan (59) 2 gündür haber alınamayınca güvenlik güçleri arama çalışması başlattı. Sulama kanalına düşen araç bulunurken, otomobil sudan çıkarıldı. Araçta bulunamayan Arslan için sürdürülen arama çalışması devam ediyor.

Söke'deki cezaevinde infaz katibi olarak görevli evli ve 2 çocuk babası Hüseyin Arslan, yıllık izinde Didim'e tatile gitti. Geçen pazar günü Söke'deki evine dönmek için yola çıktı. Ancak evine dönmeyince yakınları meraklandı. Ailesinin jandarmaya kayıp başvurusunda bulunması üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Didim- Söke arasındaki MOBESE kameralarının kayıtları incelemeye alındı. Otomobil, Balat Mahallesi yakınların son olarak tespit edildi. Bu bölgede AFAD ekiplerini de katılımıyla aramalar devam etti. Dün saat 22.30 sıralarında, Hüseyin Arslan'a ait otomobil, sulama kanalında bulundu. Otomobil sulama kanalından, vinç yardımıyla çıkarıldı. Ancak araçta Arslan'ın olmadığı görüldü. Hüseyin Arslan'ın kanalda olma ihtimaline karşın arama çalışmaları için, İzmir İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi (SAT) istendi. Bölgeye Gelen dalgıçlar, sazlık alandaki sulama kanalında Arslan'ı aramaya başladı.