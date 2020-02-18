Aydın kemer barajı'nda kaybolan balıkçı arama kurtarma çalışmaları ikinci gününde sürüyor-ek foto - Son Dakika

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Aydın kemer barajı'nda kaybolan balıkçı arama kurtarma çalışmaları ikinci gününde sürüyor-ek foto
7 saat önce
AYDIN Kemer Barajı'nda kaybolan balıkçı arama kurtarma çalışmaları ikinci gününde sürüyor-EK FOTO.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:31 Kaynak: DHA
AYDIN Kemer Barajı'nda kaybolan balıkçı arama kurtarma çalışmaları ikinci gününde sürüyor-EK FOTO
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