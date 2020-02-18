Aydın kemer barajı'nda kaybolan balıkçı arama kurtarma çalışmaları ikinci gününde sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın kemer barajı'nda kaybolan balıkçı arama kurtarma çalışmaları ikinci gününde sürüyor - Son Dakika

Aydın kemer barajı'nda kaybolan balıkçı arama kurtarma çalışmaları ikinci gününde sürüyor

7 saat önce

Kemer Barajı'nda kaybolan balıkçı arama kurtarma çalışmaları ikinci gününde sürüyorAYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, teknesiyle açıldığı Kemer Barajı'nda suya düşüp, kaybolduğu sanılan 45 yaşındaki balıkçı Önder Gülhan'ı arama-kurtarma çalışmalarına günün ilk ışıkları ile yeniden başlandı.

Aydın kemer barajı'nda kaybolan balıkçı arama kurtarma çalışmaları ikinci gününde sürüyor, System.String[]

Kemer Barajı'nda kaybolan balıkçı arama kurtarma çalışmaları ikinci gününde sürüyor

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, teknesiyle açıldığı Kemer Barajı'nda suya düşüp, kaybolduğu sanılan 45 yaşındaki balıkçı Önder Gülhan'ı arama-kurtarma çalışmalarına günün ilk ışıkları ile yeniden başlandı.

Balıkçı Önder Gülhan, geçen 16 Şubat'ta iki arkadaşıyla Kemer Barajı'nda tekne turu yaptı. Gün boyu baraj gölünde gezip, vakit geçirdiği arkadaşlarını saat 16.30 sıralarında kıyıya bırakan Gülhan, ardından karşı kıyıdaki Kemer Mahallesi'ndeki evine dönmek üzere ayrıldı. Ancak, bekar olan Gülhan akşam evine dönmedi. Gülhan'ın teknesi, balık avı için gece baraj gölüne açılan bir grup balıkçı tarafından kıyıdan 2 kilometre açıktaki bir balık çiftliğinin kafeslerine çarpmış halde bulundu. Teknede kimsenin olmadığı gören balıkçılar, durumdan şüphelenip, durumu jandarmaya bildirdi. Balıkçıların ihbarıyla jandarma harekete geçti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri ve dalgıçlar da bölgeye geldi. Suya düştüğü sanılan Gülhan için barajda arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Ancak, dün gün boyu yapılan arama-kurtarma çalışmalarından sonuç alınamadı. Gece arama-kurtarma çalışmalarına ara verildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, jandarma ve dalgıçlarla, günün ilk ışıkları ile birlikte baraj gölü ve çevresinde, ailesinin 9 çocuğundan en büyüğü olan Önder Gülhan için arama-kurtarma çalışmalarına tekrar başlandı. Ağabeyini ölü veya diri bulunmasını isteyen Özgür Gülhan, "Yüreğimiz yanıyor. Arama, kurtarma çalışması için herkesi destek olmaya bekliyoruz" dedi. Gülhan'ın amcası Mehmet Gülhan da, "Yeğenimin, göle düştüğü sanılıyor. Ayakkabısının teki dün göl kenarında, kıyıya vurmuş olarak bulundu. Teknesini ise mazotu bitmiş olarak balıkçılar tarafından bulundu. Ancak, şu ana kadar ne ölü ne de diri kendisine ulaşılamadı. Endişeli bekleyişimiz sürüyor" diye konuştu.

Kemer Mahallesi Muhtarı Mehmet Aysal ve Akyaka Mahallesi Muhtarı Rasim Uluman da Gülhan'ı kendi halinde, sakin bir kişi olduğunu belirtip, "Kimseye zararı olmayan ekmeğini balıkçılık ve çiftçilik yaparak çıkaran bir kardeşimizdi. Arama kurtarma çalışmaları baraj gölü ve çevresinde sürüyor. Herkesi arama kurtarma çalışmalarına destek vermeye bekliyoruz" dedi.

Bozdoğan, Kemer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:45 Kaynak: DHA
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