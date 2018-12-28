Son Dakika Haberleri: Aydın Kestanesinin Denetimi Yapıldı

Aydın Kestanesinin Denetimi Yapıldı

1 saat önce

Aydın ile özdeşleşen " Aydın Kestanesi" nin denetimi Aydın ve ilçelerinde denetim komisyonu tarafından gerçekleştirildi.

Aydın Kestanesinin Denetimi Yapıldı, System.String[]
Aydın ile özdeşleşen " Aydın Kestanesi" nin denetimi Aydın ve ilçelerinde denetim komisyonu tarafından gerçekleştirildi.

Aydın kestanesi denetimi kapsamında düzenlenen toplantıda, coğrafi işaretlerin tescil belgesinde oluşturulan denetim komisyonu üreticilerle bir araya geldi. Denetim komisyonu tarafından Coğrafi işaretlerin üreticileri yerinde ziyaret edildi ve üreticilere denetimin önemi anlatılarak, şartnameye uygunlukları açısından da denetim gerçekleştirildi.

Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, 2010'da Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan "Aydın Kestanesi" coğrafi işaret başvurumuz, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescile uygun görülmüştür. "Aydın Kestanesi" coğrafi işaret başvuru aşamamızdan, bu güne birçok tanıtım çalışması yürütülerek, Aydın kestanesinin bilinirliği arttırılmış, her platformda ön plana taşınmıştır. 'Aydın Kestanesi' için 2015 yılında " AB Komisyonu'na Coğrafi İşaret müracaatı yapılmıştır. Açılan sürecin sorunsuz tamamlanması halinde, Aydın Kestanesi Avrupa Birliğinde koruma altına alınacak, dünya pazarlarında daha fazla talep görecektir" dedi.

Denetimin açılış toplantısına, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Genel Sekreter Neslihan Duymaz ve Aydın Ticaret Borsası personeli Seren Selvi, Bilim, Sanayi Teknoloji Bakanlığı Aydın İl Müdürlüğü Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Yasin Genel, Aydın İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Barış Ken, Efeler Belediyesinden Banu Sarıkaya Aydın Ticaret Borsası Coğrafi İşaret Danışmanı Özener Patent' ten Huriye Özener ile konuyla ilgili diğer yetkililer katıldı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:06 Kaynak: İHA

Aydın, Güncel
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