Son Dakika Haberleri: Aydın kılıçdaroğlu'na yumurta atıldı
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Aydın kılıçdaroğlu'na yumurta atıldı

17 dakika önce

Kılıçdaroğlu: Vatandaşa soralım, referandum yapalım (5)Aydın'ın ilçelerine ziyaretlerini sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuşadası Belediye önünde toplananlara seslendiği sırada ezan okunmaya başlayınca konuşmasına ara verdi.

Kılıçdaroğlu: Vatandaşa soralım, referandum yapalım (5)

Aydın'ın ilçelerine ziyaretlerini sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuşadası Belediye önünde toplananlara seslendiği sırada ezan okunmaya başlayınca konuşmasına ara verdi. Bu sırada Kılıçdaroğlu'na doğru birkaç yumurta fırlatıldı. Yumurtalar Kılıçdaroğlu'na isabet etmedi. Yumurtaları kimin attığı da ilk etapta anlaşılamadı.

Taylan YILDIRIM/ KUŞADASI (Aydın), (DHA)

Kemal Kılıçdaroğlu, Kuşadası, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 08:42 Kaynak: DHA
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