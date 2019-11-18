Son Dakika Haberleri: Aydın kır bahçesinde yangın çıktı
Son Dakika Güncel Aydın kır bahçesinde yangın çıktı - Son Dakika

Aydın kır bahçesinde yangın çıktı

6 saat önce

Kır bahçesinde yangın çıktıAYDIN'ın Efeler ilçesinde, bir kır bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kır bahçesinde yangın çıktı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, bir kır bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin bahçedeki ahşap yapıya sıçraması sonucu, kır bahçesinde büyük hasar meydana geldi.

Yangın, bugün saat 21.00 sıralarında Aydın- İzmir Karayolu kırsal Kızılcaköy Mahallesi girişindeki bir kır bahçesi meydana geldi. Kır bahçesinden dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangının kısa sürede bahçede bulunan ahşap yapıya sıçraması sonucu yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, kır bahçesi kullanılmaz hale geldi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın kır bahçesinde yangın çıktı

İtfaiye, Efeler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Doğum günü katliamı
Park halindeki 2 araç, mangal kıvılcımından dolayı kül oldu Evde yalnız kalan 2 kardeş, çıkan yangında feci şekilde can verdi İçişleri Bakanlığı düzenlemeleri Meclis'e sunuldu! Kabul edilirse Emniyet'te büyük değişiklikler olacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 05:47:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın kır bahçesinde yangın çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]