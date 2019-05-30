AYDIN Kız öğrenciler için bağışlanan ev Suriyeli erkeklere kiralandı

Kız öğrenciler için bağışlanan ev Suriyeli erkeklere kiralandıAydın'ın Söke ilçesinde, bir hayırseverin, kız öğrencilere kiralanması şartıyla Adnan Menderes Üniversitesi Vakfı'na bağışladığı dairenin, sözleşmenin bir Türk kız öğrenci üzerine yapılmasına rağmen 5 Suriyeli bekar erkeğe kiralandığı ortaya çıktı. Bu durumdan rahatsız olan apartman sakinlerinin Kaymakamlık ve polise şikayeti üzerine soruşturma başlatılırken, durumdan yeni haberdar olduğunu belirten Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, en kısa sürede sorunu çözeceklerini söyledi.Sökeli merhum hayırsever Sıdıka Yamak'ın kız öğrencilere kiraya verilmesi şartıyla 10 yıl önce Adnan Menderes Üniversitesi Vakfı'na (ADVAK) bağışladığı, Atatürk Mahallesi Köknar Sokak'ta bulunan Şafak Sitesi'ndeki, 2'inci Blok birinci kattaki daire, iddiaya göre, bir emlakçı tarafından Suriyeli 5 bekar erkeğe toplam 800 liraya, kiralandı. Ancak, sözleşme bir Türk kız öğrencinin üzerine yapıldı. 20 daireli 2'inci bloğun yöneticisi Abdi Tokcan, ADVAK yetkililerine ulaşıp, bu durumdan rahatsız olduklarını bildirdi. Ancak, iddiaya göre bir sonuç alınamadı. İki aylık çabasına rağmen Suriyeliler'in daireden çıkartılmaması üzerine Tokcan, sorunu önce Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu'na taşıdı. Ardından da Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şikayetçi oldu.Şikayet üzerine polis, geçen 28 Mayıs'ta eve gelip, 5 Suriyeli'yi ifadelerine başvurmak ve kimlik tespiti için gözaltına aldı. Suriyeli 5 kişinin, Söke Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir süt ürünleri tesisinde çalıştıkları, ancak Türkiye'de çalışma izinleri bulunmadığı belirlendi. Kaymakam Kurtbeyoğlu'nun da devreye girmesi üzerine soruşturma başlatıldı.Şafak Sitesi 2'inci Blok Yöneticisi Abdi Tokcan, 2011 yılında taşındığım apartmanda 4 yıl önce yönetici oldum. Apartmanımızda Adnan Menderes Üniversitesi Vakfı'na ait bir daire var. Vakıf evi, hayırsever Sıdıka Yamak tarafından, sadece kız öğrencilere kiraya verilme şartıyla bağışlanan bir dairedir. Bu dairede 2 aydan beri Suriye vatandaşı olduğunu öğrendiğimiz 5 erkek yaşamaktadır. Buradaki mesele bekar insanların olması değil, örf adetini bilmediğimiz, tanımadığımız, nasıl bir tepkiyle karşılaşacağımızı bilemediğimiz kişiler olması. Bu nedenle de rahatsızız. İnşallah bu iş bir an önce çözüme kavuşur ve bizler de rahat bir nefes alırız dedi.REKTÖRDEN SORUNUN ÇÖZÜLECEĞİ SÖZÜADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Vakfa ait dairede Suriyeliler'in kiracı olarak oturduğunu yeni öğrendiğini belirtip, Vakıf yetkilisini çağırarak gerekenin en kısa sürede yapılması gerektiğini ilettim. 'O dairede kız öğrencileri kalacaksa bizde elimizden gelen yardımı yapalım' dedim. Gerekli çalışmayı başlattık. En kısa sürede bu iş çözüme kavuşacak' dedi.