Aydın kızının ardından yakalandığı kanser yüzünden ölen yılmaz çelen, toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın kızının ardından yakalandığı kanser yüzünden ölen yılmaz çelen, toprağa verildi - Son Dakika

Aydın kızının ardından yakalandığı kanser yüzünden ölen yılmaz çelen, toprağa verildi

6 saat önce

Kızının ardından yakalandığı kanser yüzünden ölen Yılmaz Çelen, toprağa verildiAYDIN'da, kızı Ebru Çelen'in (19) ardından lösemiye yakalanan Yılmaz Çelen (43), 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde öldü.

Kızının ardından yakalandığı kanser yüzünden ölen Yılmaz Çelen, toprağa verildi

AYDIN'da, kızı Ebru Çelen'in (19) ardından lösemiye yakalanan Yılmaz Çelen (43), 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde öldü. Yılmaz Çelen bugün, sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bozdoğan ilçesinde yaşayan ve 16 yaşındayken kan kanserine yakalanan kızı Ebru Çelen, 2 yıl süren tedavisinin ardından 2019 yılı Ocak ayı başında hastalığı yendi. Her şey iyiye giderken baba Yılmaz Çelen de lösemiye yakalandı. İyileştikten 6 gün sonra büyük bir şok yaşayan Ebru Çelen'in ise, bir süre sonra hastalığı tekrarladı. Lösemi hastası Ebru Çelen, babasıyla aynı hastane odasında tedavi görmeye başladı. Ebru Çelen ve babası Yılmaz Çelen için Türkiye çapında, "Belki sensin, bilemezsin" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi. 1 yıldan bu yana kızı ile birlikte Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Onkoloji Bölümü'nde lösemi tedavisi gören Yılmaz Çelen, dün öğle saatlerinde yaşamını kaybetti. Yılmaz Çelen'in ölümü, üzüntü yarattı. Yılmaz Çelen için bugün saat 11.00'de, Güneyyaka Camii'nde tören düzenlendi. Öğle namazı beklenmeden saat 11.00'de kılınan namazın ardından Yılmaz Çelen, toprağa verildi. Cenazeye Ebru Çelen'in yanı sıra diğer aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Aydın kızının ardından yakalandığı kanser yüzünden ölen yılmaz çelen, toprağa verildi

Bozdoğan, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:57 Kaynak: DHA
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