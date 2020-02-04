Aydın köpeği, motosikletinin arkasına bağlayıp götürmesi tepki çekti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın köpeği, motosikletinin arkasına bağlayıp götürmesi tepki çekti - Son Dakika

Aydın köpeği, motosikletinin arkasına bağlayıp götürmesi tepki çekti

6 saat önce

Köpeği, motosikletinin arkasına bağlayıp götürmesi tepki çektiAYDIN'ın Nazilli ilçesinde, seyir halindeki bir motosikletin arkasına bağlanıp, zorla götürülen köpeğin görüntüleri tepkiye neden oldu.

Köpeği, motosikletinin arkasına bağlayıp götürmesi tepki çekti

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, seyir halindeki bir motosikletin arkasına bağlanıp, zorla götürülen köpeğin görüntüleri tepkiye neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan o görüntülerden kimliği belirlenip, polis tarafından yakalanan motosiklet sürücüsü A.Ç.'ye 'Kabahatler Kanunu' göre 773 lira idari para cezası kesilip, serbest bırakıldı.

Geçen 2 Şubat Pazar günü Aydın - Denizli Karayolu'nda, bir kişinin, 09 R 4307 plakalı motosikletinin arkasını bağladığı köpeği zorla götürdüğünü gören çevredeki sürücüler o anları cep telefonları ile görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenip, paylaşılan görüntülere tepki yağdı. Paylaşımları ihbar eden polis ekipleri, motosiklet sürücüsünün peşine düştü. Görüntülerden yola çıkan polis, motosiklet sürücüsünün A.Ç. olduğunu tespit edip, gözaltına aldı. A.Ç., polisteki ifadesinde, motosikleti yavaş sürdüğünü, köpeğin kendisinin olduğunu kesinlikle işkence yapmadığını, arazisine götürüp saldığını söyledi. 'Kabahatler Kanunu'na göre 773 lira idari para cezası kesilen A.Ç., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Aydın Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Şenay Tekinbaş, "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunun jet hızıyla değiştirilmesi gerekir. Hayvanlara eziyet edenlerin Türk Ceza Kanuna göre yargılanmaları gerekiyor. Bu kişilere de hatırı sayılır cezalar verilmeli. Artık insanlarımızı daha duyarlı olmayı davet ediyorum" dedi.

Aydın köpeği, motosikletinin arkasına bağlayıp götürmesi tepki çekti

Nazilli, Polis, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:25 Kaynak: DHA
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