Aydın köpek ırkları kuşadası'nda yarıştı - Son Dakika

Köpek ırkları Kuşadası'nda yarıştı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen 1'inci Kuşadası Uluslararası Irk Standartları Yarışması, ödül töreniyle sona erdi.

Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu (KIF) tarafından Kuşadası Belediyesi'nin desteğiyle kentte, 1'inci Kuşadası Uluslararası Irk Standartları Yarışması yapıldı. Hacıfeyzullah Mahallesi'ndeki kapalı pazaryerinde düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yarışmaya, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Ukrayna, Macaristan ve Yunanistan'dan sahipleriyle birlikte toplam 422 köpek katıldı. Irklarına ve yaşlarına göre farklı klasmanlarda ringe çıkan köpekler, hakemler tarafından 2 gün boyunca Uluslararası Kinoloji Federasyonu'nun belirlediği standartlar doğrultusunda değerlendirmeye tabi tutuldu. 'Kangal' ve 'Akbaş' gibi yerli ırkların yanında 'Terrier', 'Alman Spitz', 'Malta köpeği', 'Chihuahua' gibi türlerin de hünerlerini sergilediği yarışmanın ilk gününde BIS (Şovun en iyisi) Kategorisi'nde Australian Shepherd ırkı 'Aiden Ford' isimli köpek birinci, Bichon Frise ırkı 'Luxury Love' isimli köpek ikinci, Wom Entferntland ırkı 'Macho' isimli köpek üçüncü oldu. Aynı kategoride ikinci gün yapılan yarışmada ise birincilik kürsüsüne yine 'Aiden Ford' isimli köpek çıktı. İkinciliği Alabay ırkı 'Josh Smyma', üçüncülüğü ise İngiliz Pointer cinsi 'Jhonson Di Astro Vente' isimli köpek elde etti. Dereceye giren köpeklerin sahiplerine kupalarını Kuşadası Belediyesi Başkan Vekili Funda Şenol, Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Belediye Meclis Üyeleri Hasan Çelik ve Gürol Turhan verdi.

'AMACIMIZ KÖPEK IRKLARINI DAHA İYİ YERLERE GETİRMEK'

Yarışmaya gösterilen ilgiden memnun kaldıklarını belirten KIF Başkanı Ümit Özkanal, "Öncelikle Aydın Büyükşehir ve Kuşadası Belediyesi'ne bize verdikleri destekten ötürü çok teşekkür ediyorum. Bu tür yarışmaları düzenlemekteki amacımız köpek ırklarını daha iyi yerlere getirmek. Köpeklerin iyi dereceler alması bizi mutlu ediyor. Bu da gösteriyor ki son 10 yıl içerisinde köpek ırklarında bir ilerleme kaydetmişiz. İnsanlar daha çok bilinçlenmeye başlamış. Bu Türkiye adına da sevindirici durum" diye konuştu.