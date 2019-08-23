AYDIN Korkuyla yaşayan ailenin yardım çağrısı

Korkuyla yaşayan ailenin yardım çağrısı

Aydın'da yaşayan aile, 2 katlı evlerinin zamana yenik düşüp yıkılmaya başlamasıyla korkulu anlar yaşamaya başladı. Aile reisi Abdullah Tuna (58), 2 katlı evde 2 oğlu, gelinleri ve torunlarıyla birlikte toplam 18 kişi yaşadıklarını, başka bir yere taşınmaya maddi güçlerinin yetmediğini, yıkılıp yenisinin yapılması için hayırseverlerin yardımına ihtiyaçlarının bulunduğunu söyledi.

İnşaat işçisi, evli ve 10 çocuk babası Abdullah Tuna, Efeler ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde, 20 yıl önce 80 metrekare alanda 2 katlı 5 yıllık bir ev satın aldı. Evde Abdullah Tuna, eşi, çocukları, gelinleri ve torunlarından oluşan toplam 18 kişi yaşamaya başladı. Üç yıl öncesine kadar burada sorunsuz yaşayan aile, evin bazı bölümlerinin yıkılması nedeniyle korkmaya başladı. İlk olarak 3 yıl önce Abdullah Tuna'nın eşi Vecide Tuna'nın (50) üzerine, evin dış kısmında bulunan ve üst kata çıkarken kullanılan beton merdiven çöktü. Yaralanan Vecide Tuna, hastaneye kaldırıldı. Bu yılın şubat ayında ise mutfakta su içmeye çalışan Abdullah Tuna'nın üzerine, tavandaki beton parçaları düştü. Kanlar içerisinde kalan Tuna da hastanelik oldu. Her gün tavandan bir beton parçasının düşeceği endişesi taşıyan aile, korku içinde yaşamlarını sürdürüyor.

İki oğluyla birlikte yevmiye usulü inşaat işinde çalıştıklarını ve güçlükle geçindiklerini belirten Abdullah Tuna, Son zamanlarda inşaat sektöründe sürekli iş bulamıyoruz. Çalışabildiğim sürece ancak ailemin geçimini sağlıyorum. Hiçbir sosyal güvencem bulunmuyor. Elimizden tutabilecek, yardım edebilecek insanların yardımına ihtiyacımız var. Evin bu halde olduğunu gören bir akrabamız bize 300 metrekare bir arsa bağışlayacağını söyledi. 'Buradan çıkın' diyorlar. Ama arsa olsa da ev yapacak gücümüz yok. Yardıma ihtiyacımız var. Tek ümidimiz yardımsever insanlara kaldı. Kendi imkanlarımızla, bu işin içinden çıkmak mümkün değil. Geçen ay Efeler Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na da konuyla ilgili başvurdum. Ama henüz bir sonuç çıkmadı dedi. Abdullah Tuna, evin yıkılıp yenisinin yapılması için hayırseverlerin desteğine ihtiyaçlarının bulunduğunu söyledi.