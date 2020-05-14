AYDIN Koronavirüse yakalanan anne babasını için yardım istedi - Son Dakika

Koronavirüse yakalanan anne babasını için yardım istedi

FRANSA'nın Metz şehrinde yaşayan ve koronavürüs testlerinin pozitif çıkması üzerine gurbetçi Muammer Eyvaz (64) 1 ay, eşi Nahide Eyvaz (68) ise 1.5 ay önce tedaviye alındı. Anne babasının tedavilerinin Türkiye'de devam edilmesini isteyen Cuma Ali Eyvaz (21) yetkililerden yardım istedi.

Uşak'tan 25 yıl önce Fransa'nın Metz şehrine çalışmak için giden iki çocuklu emekli inşaat ustası Muhammer ve eşi Nahide Eyvaz çifti, koronavirüse yakalandı. Nahide Eyvaz 1.5 ay, eşi Muammer Eyvaz ise 1 ay önce Metz şehrinde bir hastanede tedaviye alındı. Tedavileri süren Eyvaz çifti, Türkiye'ye dönmek istiyor. Anne ve babasının Türkiye'ye getirilmesini ve tedavilerinin burada devam etmesi için konsoloslukla irtibata geçen Cuma Ali Eyvaz, yetkililerden gelecek cevabı beklediklerini söyledi. Anne ve babasının zor durumda olduğuna vurgu yapan Eyvaz, zaman zaman internet üzerinden kendileri ile görüşüp, hasret giderdiklerini söyledi.

'BABAMIN CUMHURBAŞKANIMIZA SELAMI VAR'

Görüntülü konuşma sırasında zaman zaman duygularına hakim olamayıp, gözyaşı döktüklerini belirten Cuma Ali Eyvaz video çekerek, yaşadıkları sıkıntı anlattığı videoyu DHA muhabirine gönderdi. Görüntülerde anne ve babasının sağlık durumlarının ciddiyetini korduğuna dikkati çekip, "Annem oksijene devamlı bağlı kalacak. Babam ise daha yoğun bakımdan yeni çıktı. Onunla da konuşabildim. Babam Cumhurbaşkanımıza selam söylememi istedi. Durumlarının kötü olduğunu anlatmamı istedi. Türkiye'den yardım bekliyorlar. Sağlık Bakanımız'dan olumlu veya olumsuz bir cevap bekliyoruz. Müracaat ettik konsolosluğa ama her sorduğumuzda bize 'Değerlendirmede' deniliyor. İnşallah sesimiz duyulur. Annem ve babamın daha iyi olmaları için tedavilerinin Türkiye'de devam etmesini istiyoruz. Ne olur yardım edin. Annem ve babam zor durumdalar. Türkiye'de çok iyi hastaneler var birisinde tedavilerinin sürmesini istiyorum. Ne olacaksa da vatanımızda olsun. Buradan Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza ve Türk milletine selamlarımızı iletiyorum" dedi.