AYDIN 'Köse' denilmesin diye 31 yıldır bıyıklarını kesmiyor - Son Dakika

AYDIN 'Köse' denilmesin diye 31 yıldır bıyıklarını kesmiyor

'Köse' denilmesin diye 31 yıldır bıyıklarını kesmiyorAYDIN'ın Çine ilçesinde emekli elektrik teknisyeni Hilmi Pir (66), 65 santimetre uzunluğundaki bıyığıyla ilgi görüyor.

'Köse' denilmesin diye 31 yıldır bıyıklarını kesmiyor

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AYDIN'ın Çine ilçesinde emekli elektrik teknisyeni Hilmi Pir (66), 65 santimetre uzunluğundaki bıyığıyla ilgi görüyor. Ailesindeki erkeklerin, sakal ve bıyıkları olmaması nedeniyle çevrede 'köse' lakabıyla anılmasının aksine Pir, 31 yıldır hiç kesmediği bıyıkları nedeniyle 'Pala Hilmi' olarak biliniyor.

Çine'nin kırsal Bucak Mahallesi'nde oturan evli, 3 çocuk babası Hilmi Pir, 1989 yılından bu yana bıyıklarını hiç kesmedi. Pir, 65 santimetre uzunluğundaki bıyıklarını her gün özenle tarayıp, jöleleyerek dik durmasını sağlıyor. Ailesinin dört erkek çocuğundan en büyüğü olan Pir, beyazları görünmemesi için bıyıklarını haftada iki kez boyuyor. Pir, bıyıkları için günlük 15 TL masraf yaptığını söyledi.

Atalarından bu yana erkeklerinde sakal ve bıyık olmaması nedeniyle, ailesinin yörede 'Köse' lakabıyla tanındığını belirten Hilmi Pir, "3 kardeşim de köse. Benim ise askerde sakal ve bıyıklarım çıktı. Ancak o dönemlerde kesiyordum. Aile fertleri gibi bana da köse denilmemesi için 31 boyunca bıyıklarımı hiç kesmeyip, uzattım. Bıyıklarım daha uzun ve gürdü. Ancak, 10 yıl önce oğlumu trafik kazasında kaybettikten sonra, üzüntü ve stresten son yıllarda biraz dökülme oldu" dedi. Pir, bıyıklarını gören, mahallelerine dışarıdan gelen kişilerin şaşırdığını belirtip, kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirdiklerini kaydetti.

'HERKESİN PALA REMZİ'Sİ OLDU'

Bucak Mahallesi Muhtarı Ali Altıntaş, "65 santimetrelik bıyığı nedeniyle Hilmi Pir'i, köylüler 'Pala Remzi'ye benzetiyor. Onu artık yörede herkes 'Pala Hilmi' diye çağırıyor. Kendisi mahallemizde, sevilen, renkli bir kişilik. Bıyıkları önceden daha gür, uzun ve canlıydı. Ama zaman geçtikçe, yaşlandıkça, dökülmeye başladı. Bu dökülme de aslında onu biraz strese soktu. Şimdi eskiye göre biraz kısa ama jöle sürdüğü zaman uçları daha uzun ve daha güzel görünüyor. Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir berbere gidemediği için bakımda sıkıntı yaşıyor. Bıyıkların boya zamanı geldi ama şu an gidi, boyatamıyor" dedi.

Köylülerden Nurdoğan Toker de, "Hilmi Pir, bu yörede bıyıklarıyla bir efsanedir. Çok neşeli ve şen bir abimizdir. Eğer görenler bıyıklarını sempatik bulmasa eminim ki keserdi" diye konuştu.

Bucak Mahallesi'nde kahvehane işleten Faruk Ay da "Hilmi ağabeyimiz, diğer adıyla 'Pala Hilmi', her gün kahvehanemize gelir. Kahvehaneme dışarıdan gelen özellikle yabancı müşterilerim, kendisinin bıyıklarını görünce büyük ilgi gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Bucak, Çine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 09:21 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AYDIN 'Köse' denilmesin diye 31 yıldır bıyıklarını kesmiyor - Son Dakika
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