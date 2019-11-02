Son Dakika Haberleri: Aydın kripto para borsasını kullanarak 20 kişiyi dolandırdı iddiası
Son Dakika Güncel Aydın kripto para borsasını kullanarak 20 kişiyi dolandırdı iddiası

Aydın kripto para borsasını kullanarak 20 kişiyi dolandırdı iddiası

6 saat önce

Kripto para borsasını kullanarak 20 kişiyi dolandırdı iddiasıAydın'da 20 kişi, Safiye Gökçe Y.?nin, kripto para borsasında 'Bitcoin' alıp kendilerini para kazandırma vaadiyle dolandırıldığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu.

Kripto para borsasını kullanarak 20 kişiyi dolandırdı iddiası

Aydın'da 20 kişi, Safiye Gökçe Y.?nin, kripto para borsasında 'Bitcoin' alıp kendilerini para kazandırma vaadiyle dolandırıldığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Safiye Gökçe Y.'nin ise emniyeti telefonla arayıp kimseyi dolandırmadığını söylediği belirtildi.

Adana'dan 2 yıl önce Aydın'a gelen evli ve 1 çocuk annesi Safiye Gökçe Y., iddiaya göre kendisini ekonomist- broker olarak tanıtarak güvenini kazandığı kişilere kripto para borsasında 'Bitcoin' alıp para kazandırma vaadinde bulundu. Safiye Gökçe Y., müşterilerine ilk olarak aldığı kripto paradan belli miktarlarda kar payı dağıttı. Aralarında doktor, polis, adliye çalışanları ve akademisyen gibi çeşitli meslek gruplarından 20 kişiden böylelikle para topladı. Safiye Gökçe Y., topladığı yaklaşık 5 milyon lirayla kayıplara karıştı. Bunun üzerine 20 kişi, avukat aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ayrıca Safiye Gökçe Y.'nin Afyonkarahisar ve Denizli'de de aynı yöntemle vatandaşları dolandırdığı, dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik suçlarından kaydının bulunduğu öğrenildi.

Polis tarafından aranan Safiye Gökçe Y.'nin emniyeti telefonla arayıp, kimseyi dolandırmadığını, topladığı parayla Bitcoin aldığını ve bu kişilere ödeme yapacağını söylediği öğrenildi.

Aydın kripto para borsasını kullanarak 20 kişiyi dolandırdı iddiası

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Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 05:33 Kaynak: DHA
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