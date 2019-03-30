Son Dakika Haberleri: Aydın Kruvaziyer Gemisi Şiddetli Rüzgar Nedeniyle Güçlük Yaşadı

Aydın Kruvaziyer Gemisi Şiddetli Rüzgar Nedeniyle Güçlük Yaşadı

34 dakika önce

Kruvaziyer gemisi şiddetli rüzgar nedeniyle güçlük yaşadıAydın'ın Kuşadası ilçesindeki limanına demir atmak isteyen Malta bayraklı kruvaziyer gemisi 'Celestyal Olympia'ya, şiddetli rüzgar nedeniyle zorlandı.

Kruvaziyer gemisi şiddetli rüzgar nedeniyle güçlük yaşadı

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki limanına demir atmak isteyen Malta bayraklı kruvaziyer gemisi 'Celestyal Olympia'ya, şiddetli rüzgar nedeniyle zorlandı. Bir süre açıkta bekletilen gemi, daha sonra kılavuz kaptan ve liman işletmesinin römorkörlerinin yardımıyla sorunsuz bir şekilde limana yanaştı.

Kuşadası'nda zaman zaman 60 kilometreyi aşan şiddetli rüzgar, olumsuzluk yaratıyor. Bu yıl 470 yolcusuyla Kuşadası'na 5'nci seferini gerçekleştiren Malta bayraklı kruvaziyer gemisi 'Celestyal Olympia'nın personeli, bu sabah şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. Gemi, bir süre açıkta demirleyerek, rüzgarın dinmesini bekledi. Liman Başkanlığının uygun hava koşullarının oluşması üzerine izin vermesiyle açıkta bekleyen gemi, kılavuz kaptan ve liman işletmesinin römorkörlerinin yardımıyla sorunsuz bir şekilde limana yanaştı.

Gemiden inen turistler, hazırlanan tur programlarına katılmak üzere otobüslerle Efes Antik Kenti ve Meryem Ana gibi ören yerlerine götürüldü. Küçük bir bölümü ise şehir merkezini gezmeyi tercih etti.

Liman Müdürü Aziz Güngör, Ege Bölgesi'nde süren kuvvetli rüzgar ve fırtınanın Kuşadası Körfezi'nde de etkisini gösterdiğini belirterek, Gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren fırtına dolayısıyla denizde akıntı gerçekleşti. Kruvaziyer gemisi 'Celestyal Olympia', Egeport limanının deneyimli kadrosu, deniz araçlarının koordineli çalışması ile sorunsuz bir şekilde limanımıza yanaştı dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 01:28 Kaynak: DHA

Aydın, Kuşadası, Güncel
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