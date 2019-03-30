Aydın Kruvaziyer Gemisi Şiddetli Rüzgar Nedeniyle Güçlük Yaşadı

Kruvaziyer gemisi şiddetli rüzgar nedeniyle güçlük yaşadı Aydın
'ın Kuşadası
ilçesindeki limanına demir atmak isteyen Malta
bayraklı kruvaziyer gemisi 'Celestyal Olympia'ya, şiddetli rüzgar nedeniyle zorlandı. Bir süre açıkta bekletilen gemi, daha sonra kılavuz kaptan ve liman işletmesinin römorkörlerinin yardımıyla sorunsuz bir şekilde limana yanaştı.
Kuşadası'nda zaman zaman 60 kilometreyi aşan şiddetli rüzgar, olumsuzluk yaratıyor. Bu yıl 470 yolcusuyla Kuşadası'na 5'nci seferini gerçekleştiren Malta bayraklı kruvaziyer gemisi 'Celestyal Olympia'nın personeli, bu sabah şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. Gemi, bir süre açıkta demirleyerek, rüzgarın dinmesini bekledi. Liman Başkanlığının uygun hava koşullarının oluşması üzerine izin vermesiyle açıkta bekleyen gemi, kılavuz kaptan ve liman işletmesinin römorkörlerinin yardımıyla sorunsuz bir şekilde limana yanaştı.
Gemiden inen turistler, hazırlanan tur programlarına katılmak üzere otobüslerle Efes Antik Kenti
ve Meryem Ana
gibi ören yerlerine götürüldü. Küçük bir bölümü ise şehir merkezini gezmeyi tercih etti.
Liman Müdürü Aziz Güngör, Ege
Bölgesi'nde süren kuvvetli rüzgar ve fırtınanın Kuşadası Körfezi
'nde de etkisini gösterdiğini belirterek, Gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren fırtına dolayısıyla denizde akıntı gerçekleşti. Kruvaziyer gemisi 'Celestyal Olympia', Egeport limanının deneyimli kadrosu, deniz araçlarının koordineli çalışması ile sorunsuz bir şekilde limanımıza yanaştı dedi.