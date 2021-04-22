Aydın Kültür ve Turizm Müdürü Tuncer, turizmde 2019 rakamlarını hedeflediklerini söyledi - Son Dakika

Aydın Kültür ve Turizm Müdürü Tuncer, turizmde 2019 rakamlarını hedeflediklerini söyledi

22.04.2021 17:27

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, "2019 yılında 1 milyon civarında, 2020'de de 500 bin yerli ve yabancı turist ağırlamayı başardık.

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, "2019 yılında 1 milyon civarında, 2020'de de 500 bin yerli ve yabancı turist ağırlamayı başardık. Alternatif turizm alanlarında da yurt içi turizminde de hareketlenmeyi planlıyoruz. Bu yıl 2019 rakamlarını yakalamayı hedefliyoruz." dedi.

Turizm Haftası dolayısıyla Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Didim Turizm Derneği iş birliğiyle Didim'de jet ski, ATV ve atlarla gösteriler yapıldı.

Umut Tuncer, burada yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında turizm sektörünün yoğun baskı altında olduğunu ancak olumsuzluklara rağmen Aydın'ın turizm anlamında geçen yıl Türkiye'nin en başarılı illeri arasında yer aldığını söyledi.

Geçen yıl salgın deneyimi yaşadıklarına dikkati çeken Tuncer, şunları kaydetti:

"Bu sene hem o deneyimin getirdiği birikimle ve daha da kalifiyeli uygulamayla tüm turizm çalışanlarının aşılanması gibi daha hazır olduğumuzu hissediyoruz. Bu doğrultuda bu sezonki hazırlıklar çok umut verici. Sahadan aldığımız ilk verilerde açıkçası bizi bu sezon noktasında motive ediyor. Hem İngiltere hem de Almanya'nın Türkiye'ye turizm akışı noktasında olumlu bir görüşü oldu. Turist akışı başlıyor. Özellikle Didim'de hem İngiliz hem Alman turistlerinin yoğunluğu var. Bu açıdan da sevindirici bir gelişme oldu."

Turist sayısında bu yıl artış beklediklerini vurgulayan Tuncer, "Bu senenin geçen seneye göre çok daha iyi istatistiklerle geçeceğini düşünüyoruz. 2019 yılında 1 milyon civarında, 2020'de de 500 bin yerli ve yabancı turist ağırlamayı başardık. Alternatif turizm alanlarında da yurt içi turizminde de hareketlenmeyi planlıyoruz. Bu yıl 2019 rakamlarını yakalamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe Aydın Vali Yardımcısı Rıza Dalan, Didim Kaymakamı Halil Avşar ve Didim Turizm Derneği Başkanı Mustafa Şentürk de katıldı.

Aydın Kültür ve Turizm Müdürü Tuncer, turizmde 2019 rakamlarını hedeflediklerini söyledi
Aydın Kültür ve Turizm Müdürü Tuncer, turizmde 2019 rakamlarını hedeflediklerini söyledi
Aydın Kültür ve Turizm Müdürü Tuncer, turizmde 2019 rakamlarını hedeflediklerini söyledi
Aydın Kültür ve Turizm Müdürü Tuncer, turizmde 2019 rakamlarını hedeflediklerini söyledi

turist, Turizm, Didim, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Aydın Kültür ve Turizm Müdürü Tuncer, turizmde 2019 rakamlarını hedeflediklerini söyledi - Son Dakika Ekonomi


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