Aydın Kurtlar Keçi Sürüsüne Saldırdı
1 saat önce
Kurtlar keçi sürüsüne saldırdıAydın'ın Bozdoğan ilçesinde besici 31 yaşındaki Özkan Çolak'a ait keçi sürüsüne kurt saldırdı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:21 Kaynak: DHA
Kurtlar keçi sürüsüne saldırdı Aydın
'ın Bozdoğan
ilçesinde besici 31 yaşındaki Özkan Çolak'a ait keçi sürüsüne kurt saldırdı. 7 hayvanın telef, 3'ünün ise kayıp olduğu saldırıda zarara uğrayan Çolak, daha önce 5 keçisinin telef olduğunu belirterek, kurt saldırılarına karşı yetkililerin bölgede önlem almasını istedi.
Dutağaç Mahallesi'nde besicilik yapan Özkan Çolak'ın ahırdan araziye salınan 200 keçiden oluşan sürüsüne, dün (çarşamba) sabah kurtlar saldırdı. Hayvanlardan 7'si telef olurken, 3 keçi kayboldu. Daha önce 2 ayrı saldırıda toplam 5 keçisinin daha telef olduğunu belirten Özkan Çolak, Keçilere yem veriyordum. Bazılarının bağırarak kaçtığını gördüm. O tarafa doğru gittiğimde, 7 keçiyi boğazlarından parçalanmış halde buldum. Keçileri saydığımda 3'ünün kayıp olduğunu gördüm. Diğer besiciler de aynı durumla karşı karşıya. Onların da keçilerine ve koyunlarına saldırıyorlar. Kurtların korkusundan hayvanları otlaması için salamıyoruz, başından ayrılamıyoruz. Bize de saldırırlar diye korkuyoruz. Yetkililerden yardım istiyoruz. Kurtların Antalya
tarafından geldiğini düşünüyoruz dedi.
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