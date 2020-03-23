AYDIN Kuşadası Belediyesi'nde 'Koronavirüs'e' karşı dijital toplantı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AYDIN Kuşadası Belediyesi'nde 'Koronavirüs'e' karşı dijital toplantı - Son Dakika

AYDIN Kuşadası Belediyesi'nde 'Koronavirüs'e' karşı dijital toplantı

6 saat önce

Kuşadası Belediyesi'nde 'Koronavirüs'e' karşı dijital toplantıAYDIN'ın Kuşadası Belediyesi'nde, koronavirüs önlemleri kapsamında 'Yakın Temasta Bulunmaktan Kaçınma' amacıyla dijital toplantı yapıldı.

Kuşadası Belediyesi'nde 'Koronavirüs'e' karşı dijital toplantı

AYDIN'ın Kuşadası Belediyesi'nde, koronavirüs önlemleri kapsamında 'Yakın Temasta Bulunmaktan Kaçınma' amacıyla dijital toplantı yapıldı.

Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Ömer Günel, koronavirüsten korunmanın en etkin yollarından biri olan 'Yakın Temasta Bulunmaktan Kaçınma' yöntemine dikkat çekmek istedi. Başkan Günel, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim amirleriyle dijital platform üzerinden toplantı yaptı. Yaklaşık 1 saat süren toplantıda, özel olarak oluşturulan Whatsapp Grubu üzerinden Günel'e kentle ilgili sorunlar ve çözüm önerileri iletildi.

Belediyenin günlük rutin işleyişi sırasında mümkün olduğunca fiziksel temastan kaçındıklarını belirten Günel, "Bugün teknolojinin bize sunduğu imkanı kullanarak, toplantımızı dijital yoldan gerçekleştirdik. Dolayısıyla herkes kendi odasında telefonunu veya bilgisayarını kullanarak toplantıya katıldı. Bu şekilde hem bilim kurulunun önerilerine uyduk hem de çalışanlarımıza örnek olduk. Kuşadası Belediyesi olarak salgını, en hafif şekilde atlatmak için her platformda mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.

AYDIN Kuşadası Belediyesi'nde 'Koronavirüs'e' karşı dijital toplantı

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Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:57 Kaynak: DHA

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