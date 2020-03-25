AYDIN Kuşadası Belediyesi'nden 'Evde Kal'a bandolu destek - Son Dakika

Kuşadası Belediyesi'nden 'Evde Kal'a bandolu destek

AYDIN'ın Kuşadası Belediyesi bandosu, koronavirüs salgını nedeniyle evlerine kapanan vatandaşların moralini yerine getirmek için mahalleleri dolaşıp performans sergiledi.

Çin'de ortaya çıktıktan sonra dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesi üzerine birçok kurum ve kuruluş, 'Evde Kal' çağrısında bulundu. Salgın hastalıktan korunmak isteyen vatandaşlar, yapılan çağrılara uyarak evlerine kapandı. Kuşadası Belediyesi ise evlerinden dışarı çıkmayanlara moral vermek için harekete geçti. Belediye Başkanı CHP'li Ömer Günel'in isteğiyle mahalleleri dolaşarak vatandaşların moralini yükseltmek için konser verdi. Bazı mahallelerde balkonlara çıkan vatandaşlar, bandonun çaldığı marşlara alkışlarla eşlik etti. Koronavirüsle mücadeleyi aralıksız sürdürdüklerini belirten Başkan Günel, "Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın çoğu hastalıktan korunmak için evlerine kapanmış durumda. Böylesine güç bir ortamda hepimizin morale ihtiyacı var. İlerleyen günlerde etkinliğimiz farklı mahallelerde devam edecek" dedi.