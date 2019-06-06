Son Dakika Haberleri: AYDIN Kuşadası'na bayramın üçüncü günü de tatilci akını
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AYDIN Kuşadası'na bayramın üçüncü günü de tatilci akını

48 dakika önce

Kuşadası'na bayramın üçüncü günü de tatilci akınıAydın'ın turizm cenneti ilçesi Kuşadası'na Ramazan Bayramının üçüncü gününde de tatilcilerin ilgisi yoğun oldu.

Kuşadası'na bayramın üçüncü günü de tatilci akını
Aydın'ın turizm cenneti ilçesi Kuşadası'na Ramazan Bayramının üçüncü gününde de tatilcilerin ilgisi yoğun oldu. İlçe girişindeki çift şeritli yolda uzun araç kuyruğu oluşurken, dönüş yolundaki şeritlerde ise neredeyse hiç araç olmaması dikkati çekti.
Kuşadası'nda bayram yoğunluğu devam ediyor. Tatilcilerle birlikte nüfusu 1 milyona yaklaşan ilçeye, bugün de Aydın'ın yanı sıra Denizli, Manisa ve İzmir gibi çevre ilerden de günübirlik gelenler oldu. İlçe girişindeki çift şeritli yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Dönüş yolundaki şeritlerde ise tek tük araç olması dikkat çekti. Hafta sonunda günübirlik gelmesi beklenenler ile ilçedeki kalabalığın daha da artacağı öngörülüyor.
AYDIN Kuşadası'na bayramın üçüncü günü de tatilci akını
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 03:54 Kaynak: DHA
Aydın, Kuşadası, Güncel
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