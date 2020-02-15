Aydın kuşadası'nda 14 şubat'ta 'aşk korteji' - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın kuşadası'nda 14 şubat'ta 'aşk korteji' - Son Dakika

Aydın kuşadası'nda 14 şubat'ta 'aşk korteji'

6 saat önce

Kuşadası'nda 14 Şubat'ta 'Aşk Korteji'AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde 14 Şubat Sevgililer Günü kutlamaları, renkli görüntülere sahne oldu.

Kuşadası'nda 14 Şubat'ta 'Aşk Korteji'

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde 14 Şubat Sevgililer Günü kutlamaları, renkli görüntülere sahne oldu. Düzenlenen 'Aşk Korteji' ile çiftler, yürüyüş yaptı.

Kuşadası'nda 14 Şubat Sevgililer Günü coşkuyla kutlandı. Çevre il ve ilçelerden gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği program, gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü. Sevgi Sokak'ta saat 14.30'da müzik dinletisi ve çeşitli dans gösterileriyle başlayan etkinlikler, 'Aşk Korteji' ile devam etti. 17.30'da İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda toplanan çiftler, Atatürk Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Ömer Günel ve eşi Duygu Günel'in de eşlik ettiği korteje, vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık 500 metre yürüyen kalabalık, Atatürk Anıtı'nın önüne geldiğinde ellerindeki kalpli balonları aynı anda havaya bıraktı. Kutlama programı kapsamında, Kaleiçi Sokak'ta ateşbaz, dans ve pandomim gösterileri düzenlendi.

Başkan Günel, göreve geldikleri günden itibaren Kuşadası'na büyük bir aşkla hizmet etiklerini belirterek, "Kuşadası'nın bizimle birlikte yeni bir yüze kavuşacağını söylemiştik. Yeni yıla girerken gerçekleştirdiğimiz sokak partisine vatandaşlarımızdan olumlu tepkiler geldi. Buradan aldığımız enerjiyle, 14 Şubat kutlamalarını da benzer bir şekilde programladık. Böylelikle vatandaşlarımız daha özgür bir şekilde eğlenirken, esnafımız için de katma değer sağladık. Gün boyunca süren etkinlikleri Kuşadası'nın sokaklarına yaydık. Ben her zaman hemşerilerimin yüzündeki gülümsemeye talibim. Bu gün bunu bir kez daha görmenin mutluluğunu yaşıyorum. Biz işimizi büyük bir sevgi, sınırsız bir aşk ile yapıyoruz. Bu aşkın adı da Kuşadası'dır" dedi.

Aydın kuşadası'nda 14 şubat'ta 'aşk korteji'

Sevgililer Günü, 14 şubat, Kuşadası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 11:55 Kaynak: DHA
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