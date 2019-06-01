AYDIN Kuşadası'nda bayram hareketliliği
25 dakika önce
Kuşadası'nda bayram hareketliliğiAydın'ın Kuşadası ilçesinde, Ramazan Bayramı hareketliliği başladı.
Kuşadası
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:15 Kaynak: DHA
'nda bayram hareketliliği Aydın
'ın Kuşadası ilçesinde, Ramazan Bayramı
hareketliliği başladı.
Ramazan Bayramı'nın 9 günlük tatili başlarken, vatandaşlar turistik ilçelere yolculuğa başladı. Turizm merkezlerinden Kuşadası da tercih edilen yerlerden oldu. Tatilin ilk gününde yakın il ve ilçelerden Kuşadası'na gelenler, havaların da sıcak olmasını fırsat bilerek sahillere koştu. Ünlü Kadınlar Denizi Plajı, sahil siteleri ile şehir merkezindeki halk plajlarında güneşlenenler serinlemek için denize girdi. Sahillerdeki yoğunluğun bayramın 1'inci gününden itibaren artması bekleniyor.
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