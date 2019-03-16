Son Dakika Haberleri: Aydın Kuşadası'nda Hafta Sonu Kruvaziyer Bereketi

Aydın Kuşadası'nda Hafta Sonu Kruvaziyer Bereketi

1 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesine bu sabah, Malta bayraklı 'Celestyal Olympia' adlı kruvaziyer gemisi geldi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesine bu sabah, Malta bayraklı 'Celestyal Olympia' adlı kruvaziyer gemisi geldi. Çoğunluğu Amerikalı 1540 yolcu, kent esnafının yüzünü güldürdü. Malta bayraklı 'Celestyal Olympia' adlı kruvaziyer gemisi, bu sabah Ege Port Limanı'na yanaştı. Çoğunluğu Amerikalı 1540 yolculardan bazıları Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezerken, bazıları ise ilçe merkezinde alışveriş yaptı. Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, 'Celestyal Olympia' isimli geminin sezon boyunca ilçeye 60 sefer yapacağını, bu kapsamda 87 bin turistin gelmesini beklediklerini söyledi. 2018 yılında Türkiye genelinde kruvaziyer gemilerin yüzde 58.7'sinin Kuşadası'na geldiğini belirten Güngör, Bu yıl 195 gemiyle 170 bin 773 turist gelecek. Ayrıca Yunanistan'ın Samos Adası'ndan 477 feribot seferiyle 70 bin yolcu gelmesi bekleniyor. Kruvaziyer turizminde 2020 rezervasyonları da iyi gidiyor. Türkiye bu krizden yavaş yavaş çıkıyor. Büyük firmaların rotalarını tekrar Türkiye'ye çevirdiği görmek sektör açısından sevindirici dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:54 Kaynak: DHA

Sabah, Aydın, Kuşadası, Güncel
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