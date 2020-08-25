AYDIN Kuşadası'nda kafasına kale direği düşen tatilci yaralandı - Son Dakika

Kuşadası'nda kafasına kale direği düşen tatilci yaralandı

EDİRNE'den tatil için geldiği Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, kaldığı otelin sahasında futbol oynarken başına kale direği düşen 21 yaşındaki Gökalp Kokoroz, yaralandı. Ambulansla kaldırıldığı Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde ameliyata alınan Kokoroz'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Gökalp Kokoroz, Edirne'den ailesiyle birlikte tatil yapmak için geçen hafta Kuşadası'na geldi. Genç tatilci, Bayraklıdede Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otele yerleştikten sonra, geçen 18 Ağustos'ta top oynamak için turistik tesisin hemen yanında yer alan futbol sahasına gitti. Burada arkadaşlarıyla beraber şut çekme yarışması yapan Kokoroz'un üzerine iddiaya göre zemine tam sabitlenmeyen kale direği düştü. Başından ağır yaralanan genç tatilci ihbar üzerine futbol sahasına gelen ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Kokoroz, yoğun bakıma alındı. Başından ameliyat edilen Edirneli tatilci, 4 gün yoğun bakımda kaldı. Hastaneden geçtiğimiz günlerde taburcu olan Kokoroz, daha sonra ailesiyle birlikte memleketi Edirne'ye döndü.

Yaşanan kazayla bilgi veren baba Mustafa Kokoroz. "Oğlum otele ait futbol sahasında futbol oynarken başına kale direği düştü ve ağır yaralandı. Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde başarılı bir operasyon ile doktorlar oğlumu hayata döndürdü. Bu süre zarfında Aydın'da doktorlar, çalışanlar bizlere çok yardımcı oldu. Kuşadası'na ailece tatil için gelmiştik, başımıza gelmeyen kalmadı. Şu an oğlumun sağlığı ile ilgilendiğim için bu konuda daha fazla konuşmak istemiyorum" dedi.

Otel yetkililerinden yapılan açıklamada ise konaklamaya gelen müşterilerin futbol sahasına girmelerinin yasak olduğu belirtildi. Gökalp Kokoroz ve arkadaşlarının top oynamak için futbol sahasına izinsiz girdikleri için yaşanan kazadan kendilerinin sorumlu olmadığı ifade edildi.