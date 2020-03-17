AYDIN Kuşadası'nda koronavirüs önlemleri - Son Dakika
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AYDIN Kuşadası'nda koronavirüs önlemleri

6 saat önce

Kuşadası'nda koronavirüs önlemleriDÜNYAYI etkisi altına alan koronavirüse Türkiye'de de rastlanmasının ardından AYDIN'ın Kuşadası Belediyesi de teyakkuza geçti.

Kuşadası'nda koronavirüs önlemleri

DÜNYAYI etkisi altına alan koronavirüse Türkiye'de de rastlanmasının ardından AYDIN'ın Kuşadası Belediyesi de teyakkuza geçti. Kurulan özel ilaçlama ekibi tarafından toplu taşıma araçları, camiler, okullar, kamu binaları ve dolmuş durakları ile halkın yoğun olarak kullandığı alt geçitlerde dezenfekte çalışmasına başlandı. Yerli ve yabancı turistlerin sıkça uğradığı çarşı ve sokaklar köpüklü suyla temizlendi. Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye'de koronavirüs vakası görüldüğünü açıklamasıyla birlikte tüm kültürel etkinlikleri iptal edip dezenfekte çalışmalarına başlayan Kuşadası Belediyesi, toplu taşıma araçlarını, dolmuş duraklarını, okulları, kamu binalarını, camileri ve halkın yoğun olarak kullandığı alt geçitleri kurduğu 35 kişilik özel ekiple salgın hastalığa karşı ilaçladı. Küresel tehdit haline gelen koronavirüse karşı önlem alma çalışmalarına hız kesmeden devam eden Kuşadası Belediyesi, bu kapsamda ilçedeki 80 kamu binasını ve çevresini dezenfekte etti. Belediye Başkanı Ömer Günel'in talimatıyla kurulan özel ekip başta okullar olmak üzere kamu hizmet binaları, camiler, cemevleri, aile sağlık merkezleri ile alışveriş merkezlerini kullandıkları özel ekipmanla detaylı olarak dezenfekte işleminden geçirdi. SOKAKLAR KÖPÜKLÜ SUYLA YIKANDI

Özel ilaçlama ekibi ayrıca yerli ve yabancı turistlerin alışveriş yapmak için sıkça ziyaret ettiği Kaleiçi Caddesi, İnönü Caddesi ve Sağlık Caddesi'nde sabah saatlerinden itibaren detaylı temizlik çalışması yaptı. Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı görevliler toplamda 10 kilometrelik bir alanı köpüklü suyla yıkayıp dezenfekte etti. Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında otogar ile otobüs ve dolmuş durakları da noktasal olarak ilaçlandı. Temizlik ekipleri tarafından durakların camları ve oturma yerleri dezenfekte edildi. Ayrıca otobüs ve dolmuşlarda da iç ve dış temizlik yapıldı.

BELEDİYE PERSONELİNE İDARİ İZİN Koronavirüsle mücadele kapsamında 12 yaşından küçük çocuğu olan, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan, bebek emziren belediye personeline işlerin aksamaması koşuluyla 12 gün süresince idari izin verildi. Salgın hastalığa neden olan koronavirüsle mücadele etmeye devam edeceklerini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Kentimizin birçok noktasında 35 kişiden oluşan ilaçlama ekibimiz dezenfekte çalışması yürütüyor. Okullar, kamu binaları, camiler, cemevleri, aile sağlık merkezleri ve alışveriş merkezleri olmak üzere 80 bina ve çevresi dün sabah itibariyle dezenfekte edildi. Kuşadası Belediyesi olarak bu hastalık yok olana kadar elimizden gelen çabayı göstereceğiz" dedi.

'KUŞADASI LİMANI'NDA TEDBİRLER EN ÜST SEVİYEDE'

Koronavirüs nedeniyle kruvaziyer turizminin başkenti olan Kuşadası Limanı'nda da önlem alındığını ifade eden Belediye Başkanı Günel, "Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nün tesis etmiş olduğu kontrol noktasında kruvaziyer gemisiyle gelen tüm yolcuları termal kamera gözetiminden geçirmekte. Ayrıca yolcu terminalinde karantina odası kuruldu. Liman bölgesi özel dezenfeksiyon yöntemleriyle baştan aşağıya temizlendi. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, termal kameralarla gözlem yapıyor. 15 Nisan'a kadar limana kruvaziyer gemisi gelmeyecek. Uluslararası birçok firma dünya genelinde yaklaşık 1 aylığına operasyonlarını durdurdu. Kuşadası açısından bakıldığında şu an 19 gemi ve yaklaşık 20 bin turistlik bir kayıp söz konusu. Ancak genel olarak düşündüğümüzde bu ilçemize ağır darbe vuracak bir durum değil" diye konuştu.

Başkan Günel, tedbir amaçlı sürdürülen çalışmaların ikinci bir talimata kadar aynı kararlılıkta devam edeceğini vurgulayıp, yurt dışından gelen ve yerleşik olarak yaşayan vatandaşlardan 14 gün kuralına ve hijyen şartlarına uymalarını önemle rica etti.

AYDIN Kuşadası'nda koronavirüs önlemleri

Kuşadası Belediyesi, Koronavirüs, Kuşadası, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:20 Kaynak: DHA
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