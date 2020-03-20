AYDIN Kuşadası'nda koronavirüs önlemleri - Son Dakika
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AYDIN Kuşadası'nda koronavirüs önlemleri

6 saat önce

Kuşadası'nda koronavirüs önlemleriAYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kahramanlar Caddesi ile Ege Mahallesi'ni köpüklü su ile yıkayıp kentin farklı bölgelerindeki çöp konteynerlerini ilaçlarken, Sağlık İşleri Müdürlüğü de belediye personeline el...

Kuşadası'nda koronavirüs önlemleri

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kahramanlar Caddesi ile Ege Mahallesi'ni köpüklü su ile yıkayıp kentin farklı bölgelerindeki çöp konteynerlerini ilaçlarken, Sağlık İşleri Müdürlüğü de belediye personeline el dezenfektanı, maske ve eldiven dağıttı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra 120'den fazla ülkeye yayılan koronavirüs (Covid-19) hastalığının Türkiye'de görüldüğü ilk günden bu yana vatandaşların sağlığını korumak için sıkı tedbirler alan Kuşadası Belediyesi, salgınla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in talimatı ile harekete geçen Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Kahramanlar Caddesi ile Ege Mahallesi'ni köpüklü suyla yıkayıp özenle fırçaladı. Özel ilaçlama ekibi ayrıca yerli ve yabancı turistlerin alışveriş yapmak için sıkça ziyaret ettiği Kaleiçi, İnönü ve Sağlık Caddesi'nde sabah saatlerinden itibaren detaylı temizlik çalışması yaptı. Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı görevliler toplam 20 kilometrelik bir alanı köpüklü suyla yıkayıp dezenfekte etti.

Kentin farklı bölgelerindeki 46'sı yer altında olan toplam 5 bin 550 tane çöp konteyneri sabah ve akşam saatlerinde olmak üzere günde iki kez dezenfekte ediliyor. Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında otogar ile otobüs ve dolmuş durakları da ilaçlandı. Temizlik ekipleri tarafından durakların camları ve oturma yerleri dezenfekte edildi. Ayrıca otobüs ve dolmuşlarda da iç ve dış temizlik yapılarak, dezenfekte işlemi gerçekleştirildi. İlçe merkezi ve kenar mahallelerdeki toplam 50 eczane dezenfekte edildi.

BELEDİYE PERSONELİNE TAM KORUMA

Kuşadası Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı çalışanlarını da koruma altına almayı unutmadı. Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından tedarik edilen 2 bin adet eldiven ve maske ile 800 tane el dezenfektanı Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Sağlık İşleri Müdürü Selma Uzun ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili Kadriye Balıkçı tarafından çalışanlara tek tek dağıtıldı. BAŞKAN GÜNEL'DEN 'EVDE KALIN' ÇAĞRISI

Küresel ölçekte tehdit haline gelen Covid-19 hastalığına karşı mücadele ve bilinçlendirme çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, küresel bir tehdit halini alan koronavirüs salgınını en az zararla atlatabilmek için Kuşadası Belediyesi olarak tüm tedbirlerin alındığına dikkat çekerek, vatandaşlara evlerinde kalma çağrısında bulundu. Salgınla mücadelede en önemli hususun sosyal yaşamı kısıtlamak ve fiziksel teması minimuma indirmek olduğunun altını çizen Başkan Ömer Günel, "Kuşadası Belediyesi olarak tüm birimlerimiz ile birlikte vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ancak bu salgının önlenmesinde en önemli görevsizlere düşüyor. Tüm hemşerilerimden zorunlu haller dışında evlerinden çıkmamalarını özellikle ve bir kez daha rica ediyorum. Bir tek kişinin yapacağı bir sorumsuzluk bile pek çok kişinin sağlığı için tehdit teşkil edecektir. Ben ve çalışma arkadaşlarım sizler için var gücümüzle çalışıyoruz. Sizler lütfen evinizde kalın" diye konuştu.

AYDIN Kuşadası'nda koronavirüs önlemleri

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 06:38 Kaynak: DHA

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