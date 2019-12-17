Aydın kuşadası'nda otomobil takla attı 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Aydın kuşadası'nda otomobil takla attı 2 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Kuşadası'nda otomobil takla attı 2 ölü, 1 yaralıAYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, virajı alamayıp takla atan otomobilin sürücüsü yaralı olarak kurtulurken, yanındaki 1'i kadın 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kuşadası'nda otomobil takla attı 2 ölü, 1 yaralı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, virajı alamayıp takla atan otomobilin sürücüsü yaralı olarak kurtulurken, yanındaki 1'i kadın 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 08.30 sıralarında, Kuşadası- Aydın Karayolu Yeniköy mevkisinde meydana geldi. Kırsal Yeniköy Mahallesi'nden Kuşadası yönüne giden Ali Yormaz, kullandığı 09 KB 208 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini virajda kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, takla attı. Otomobil sürücüsü Yormaz, kazayı yara almadan atlatırken, yanındaki 21 yaşındaki Serhat Ellezer ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın otomobilde sıkışarak yaşamlarını yitirdi.

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayı yaralı olarak atlatan otomobil sürücüsü Yormaz, Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yormaz'ın durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. İtfaiye ekipleri, hidrolik makas yardımıyla hurdaya dönen otomobilin tavanını keserek 2 kişinin cesetlerini çıkardı. Ölenlerin cesetleri savcı ve olisin olay yerindeki incelemelerinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Aydın kuşadası'nda otomobil takla attı 2 ölü, 1 yaralı

Kuşadası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:45 Kaynak: DHA
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