Aydın kuşadası'nda sokak hayvanlarına sıcak yuva - Son Dakika
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Aydın kuşadası'nda sokak hayvanlarına sıcak yuva

6 saat önce

Kuşadası'nda sokak hayvanlarına sıcak yuvaAYDIN'ın Kuşadası Belediyesi tarafından kış aylarında sokak hayvanlarının soğuk ve yağışlı havalardan etkilenmemesi için kentin çeşitli noktalarına kedi ve köpek evleri yerleştirildi.

Kuşadası'nda sokak hayvanlarına sıcak yuva

AYDIN'ın Kuşadası Belediyesi tarafından kış aylarında sokak hayvanlarının soğuk ve yağışlı havalardan etkilenmemesi için kentin çeşitli noktalarına kedi ve köpek evleri yerleştirildi.

Kuşadası Belediyesi, kedi ve köpekler için yaptırdığı kulübeleri kentin önemli noktalarına yerleştirmeye başladı. Kış aylarının soğuk geçtiği bu günlerde, can dostlarının unutulmaması ise vatandaşların takdirini topladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin Karaova, Davutlar, Türkmen, Alacamescit, Ege, İkiçeşmelik, Camikebir, Soğucak, Kadınlar Denizi ve Güzelçamlı mahallelerindeki yeşil alanlara bıraktığı ahşap malzemeden yapılan evler, estetik ve modern görünümleriyle de dikkat çekti. Kuşadası Belediyesi'nin hayvanlara yönelik hizmetlerinden çok memnun kaldıklarını belirten emekli öğretmen Rabia Karabıyık, "Hayvan dostu bir başkanımızın olması bizi mutlu ediyor. Kendisine duyarlı davrandığı için teşekkür ediyoruz" dedi. Kentleşmeyle birlikte yaşam alanları daralan sokak hayvanlarının herkesin sorumluluğunda olduğunu ifade eden Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Ömer Günel, "Can dostlarımız yaşamımızın ayrılmaz bir parçası. Havaların soğumaya başladığı bugünlerde onları yalnız bırakamazdık. Şu ana kadar 30 noktaya kulübe yerleştirdik. Hayvanlara yönelik çalışmalarımız 2020 yılında da hız kesmeden sürecek" dedi.

Aydın kuşadası'nda sokak hayvanlarına sıcak yuva

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 04:52 Kaynak: DHA
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