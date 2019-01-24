Aydın Kuşadası'nda Yağmur Yolları Suyla Doldurdu

Kuşadası
'nda yağmur yolları suyla doldurdu Aydın
'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan yağmur sonrası, kentteki cadde ve sokaklar suyla doldu.
Kuşadası'nda bugün saat 11.00 sıralarında başlayan yağmur, yaklaşık 30 dakika boyunca sağanak olarak yağdı. Şiddetli yağmur sonrası, ilçe merkezi ile Davutlar
ve Güzelçamlı
mahallelerinde bazı cadde ve sokaklar yağmur sularıyla doldu. Sahil şeridindeki Atatürk Bulvarı
, İlçe Otobüs Terminali önündeki köprülü kavşak bağlantı yolları da olumsuz etkilendi. Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken, zor anlar yaşadı. Köprülü
kavşak altındaki bazı yollar, kısa süreli ulaşıma kapandı. Bazı siteler ile alçak yerlerdeki yazlıklarda su baskınları yaşandı.
Öte yandan kentte yağmur etkisini yitirse de hala devam ediyor.