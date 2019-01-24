Son Dakika Haberleri: Aydın Kuşadası'nda Yağmur Yolları Suyla Doldurdu

Aydın Kuşadası'nda Yağmur Yolları Suyla Doldurdu

56 dakika önce

Kuşadası'nda yağmur yolları suyla doldurduAydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan yağmur sonrası, kentteki cadde ve sokaklar suyla doldu.

Kuşadası'nda yağmur yolları suyla doldurdu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan yağmur sonrası, kentteki cadde ve sokaklar suyla doldu.

Kuşadası'nda bugün saat 11.00 sıralarında başlayan yağmur, yaklaşık 30 dakika boyunca sağanak olarak yağdı. Şiddetli yağmur sonrası, ilçe merkezi ile Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde bazı cadde ve sokaklar yağmur sularıyla doldu. Sahil şeridindeki Atatürk Bulvarı, İlçe Otobüs Terminali önündeki köprülü kavşak bağlantı yolları da olumsuz etkilendi. Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken, zor anlar yaşadı. Köprülü kavşak altındaki bazı yollar, kısa süreli ulaşıma kapandı. Bazı siteler ile alçak yerlerdeki yazlıklarda su baskınları yaşandı.

Öte yandan kentte yağmur etkisini yitirse de hala devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:27 Kaynak: DHA

Köprülü, Aydın, Kuşadası, Güncel
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