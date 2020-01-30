Aydın kuşadası'nın yardım tır'ı elazığ'a ulaştı - Son Dakika

Kuşadası'nın yardım TIR'ı Elazığ'a ulaştı

ELAZIĞ'daki depremin ardından Aydın'ın Kuşadası ilçesinde başlatılan yardım kampanyasında toplanan temel ihtiyaç malzemeleri, depremzedelere ulaştı.

Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Ömer Günel'in çağrısıyla, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6.8 şiddetindeki depremden sonra başlatılan yardım kampanyasında 2 bin 553 vatandaştan kışlık giysi, elektrikli ısıtıcı, ayakkabı, atkı, sokak hayvanları için mama ve bebek bakım ürünleri gibi temel ihtiyaç malzemesi toplandı. Toplanan bağışlar, Kuşadası Belediyesi Sosyal ve Yardım İşler Müdürü Hüsnü Yalçın ile belediye personeli tarafından Elazığ'ın Mollakendi Beldesi ve 3 köyünde dağıtıldı.

GÜLSER NİNEDEN DUYGULANDIRAN YARDIM

Kuşadası'nda yaşayan 75 yaşındaki Yaşar Gülser Çelik'in, Elazığ ve çevresindeki depremzedelere gönderilmek üzere bağışladığı 50 yıllık yorgan, Kuşadası Belediyesi Sosyal ve Yardım İşler Müdürü Hüsnü Yalçın tarafından Mollakendi Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan'a teslim edildi. Gülser Çelik'in bağışını çok anlamlı bulduğunu ifade eden Doğan, "Gülser ninemizin bağışı bizleri gerçekten çok duygulandırdı. Bu değerli yorganı gözümüz gibi koruyacağımızdan emin olabilirsiniz. Geçtiğimiz son 5 gün bizler için çok zordu. Bu anlamlı bağış sayesinde içimiz ısındı" dedi. Kuşadası Belediyesi öncülüğünde düzenlenen bağış kampanyasını büyük bir duyarlılık örneği olarak nitelendirilen Doğan, "Bugünden itibaren Kuşadası'na vefa borçluyuz. Kuşadası Belediyesi öncülüğünde düzenlenen bağış kampanyasına katkı sunan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.