Aydın kuşadası plajları sonbaharda da dolu

Kuşadası plajları sonbaharda da dolu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, sonbahardaki güzel havayı fırsat bilenler plajlara akın etti. Plajlarda yaz aylarını aratmayan görüntüler oluştu.

Mevsim normallerinin üzerinde bir güzel havanın yaşandığı Kuşadası'nda, hava sıcaklığı 29 dereceye kadar ulaştı. Açık alanda hava sıcaklığı daha da fazla hissedildi. Kentteki yerli ve yabancı turistler, güzel havayı fırsat bilip, başta ünlü Kadınlar Denizi Plajı başta olmak üzere, plajları doldurdu. Yüzenler ve güneşlenenler, ekim ayında yazdan kalma günün keyfini sürdü.

Turizm işletmecisi Bülent İlbahar, Kuşadası'nda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi sebebiyle yabancı turist gruplarının ekim ayı ortalarına kadar gelmesinin beklendiğini belirtti. İlbahar, Kuşadası'nda otellerimiz ekim sonuna doğru sezonu kapatıyor. 2019 sezonunun son günlerinde ortaya çıkan tur operatörü Thomas Cook'un iflas etmesi krizine kadar güzel bir sezon geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Hava sıcaklıklarının da bir süre daha bu seviyelerde seyredecek olması, ilçemiz açısından olumlu bir durum dedi.