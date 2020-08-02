AYDIN Kuşadası plajlarında boş yer kalmadı - Son Dakika

AYDIN Kuşadası plajlarında boş yer kalmadı

Kuşadası plajlarında boş yer kalmadıAYDIN'ın Kuşadası ilçesi, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de tatilcilerin akınına uğradı.

Kuşadası plajlarında boş yer kalmadı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de tatilcilerin akınına uğradı. Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşması nedeniyle günübirlik tatil için kente gelenler serinlemek için çareyi plajlara gitmekte buldu.

Türkiye'nin turizm cenneti Kuşadası'nda, bayramın üçüncü gününde de yoğunluk yaşandı. Denizli, İzmir ve Manisa başta olmak üzere çevre illerden Kuşadası'na tatilci akını oldu. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün verilerine göre ilçeye 3 günde toplam 120 bin araç giriş yaptı. Tatilcilerin gelmesiyle birlikte Kuşadası'nın nüfusu 700 bine yaklaştı. Hava sıcaklığının 40, deniz suyu sıcaklığının 27 dereceye ulaştığı ilçede, serinlemek isteyen tatilciler plajları doldurdu. Dünyaca ünlü Kadınlar Denizi Plajı başta olmak üzere, Sevgi Plajı, Kuştur Plajı ile halk plajlarında boş yer kalmadı. Sahip olduğu doğal güzelliği nedeniyle her yıl 100 binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Dilek Yarımadası Milli Parkı'na da ilgi yoğun oldu.

'KUŞADASI ÇOK GÜZEL'

Kurban Bayramı tatilini geçirmek için Ankara'dan Kuşadası'na geldiğini belirten serbest meslek sahibi Murat Başaran, "Kuşadası çok güzel bir tatil kenti. Burada bayramın nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Serinlemek için bol bol denize giriyoruz. Gelecek yıl da tatil yapmak için burayı tercih edeceğim" dedi.

AYDIN Kuşadası plajlarında boş yer kalmadı

Kurban Bayramı, Kuşadası, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.08.2020 02:56

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AYDIN Kuşadası plajlarında boş yer kalmadı - Son Dakika
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