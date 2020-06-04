AYDIN Kuyucak'ta ilek pazarı açıldı - Son Dakika

Kuyucak'ta ilek pazarı açıldı

AYDIN'da incirin döllenmesine yarayan ve erkek incir olarak bilinen 'ilek' pazara çıktı. Kuyucak ilçesinde kurulan pazarda geçen yıl olduğu gibi bu yılda ileğin kilosu 5 liradan alıcı buldu.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, dün ilek pazarı açıldı. Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sabahattin Varol, Kuyucak Ziraat Odası Başkanı Abdullah Sevgi, AK Partili Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, bölgenin en büyük incir üreticilerinden ve İncir İşletmesi Sahibi Ali Çevik ile mahalle muhtarları Kuyucak ilçe merkezinde kurulan ilek pazarını ziyaret etti. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sabahattin Varol, ve beraberindeki protokol üyeleri

ilek satıcıları ve üreticileri ile sohbet edip, fikir alışverişlerinde bulundu. İlk gün kilosu kalitesine göre ilk olması ve pazarda az sayıda satan olması nedeniyle 8 ile 10 lira arasında alıcı bulan ilek, ertesi gün bollaşması nedeniyle geçen yıl olduğu gibi kilosu kalitesine göre 4 ile 5 lira arasında satıldı. satıcı ve pazara gelenlerin maske takıp, sosyal mesafe kuralına uyarak alışveriş yatığı pazarda, önümüzdeki günlerde ileğin daha da bollaşmasıyla daha fazla hareketlilik yaşanmasının beklendiği bildirildi.

Kuyucak'ın yöredeki tek ilek pazarı olduğuna dikkati çeken Kuyucak Ziraat Odası Başkanı Abdullah Sevgi, "Nadide ürünlerimizden olan incirin oluşmasını sağlayan ileklerin olmasıyla pazarımızda kurulmaya başladı. Kuyucak'taki yıllık ilek üretimimiz 100 ton civarındadır. Yaklaşık olarak 21 gün süren ilek hasadımızdan üreticilerde cidid bir gelir elde etmekte" dedi.