Aydın'lı gençler Eskişehir'de ölümden döndü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aydın'lı gençler Eskişehir'de ölümden döndü - Son Dakika

Aydın'lı gençler Eskişehir'de ölümden döndü

10 dakika önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Atakan Kara yönetimindeki 09 K 0926 plakalı otomobil Kütahya'nın Gediz ilçesinde yolun aşırı sisli olmasından dolayı virajı alamayarak takla attı.

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Atakan Kara yönetimindeki 09 K 0926 plakalı otomobil Kütahya'nın Gediz ilçesinde yolun aşırı sisli olmasından dolayı virajı alamayarak takla attı. Tarlaya uçan otomobil perte çıkarken kazada ölen yada yaralanan olmadı.


Kaza Kütahya- Eskişehir yolunda saat 06.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte Kuşadası'ndan yola çıkan Atakan Kara (20) Kütahya'nın Gediz ilçesinde aşırı sislenmeden dolayı virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Defalarca takla atan Kara, tarlaya uçup taşlara çarparak durabildi. Olay yerine çok sayıda 112 ekipleri ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ölen yada yaralanan olmazken otomobil kullanılamaz hale geldi. - AYDIN

Eskişehir, Kütahya, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:40 Kaynak: İHA
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