Aydın, Ligde Tutunmak İçin Bursa'da Mücadele Edecek
1 saat önce
CEV Challenge Kupası'nda ilk yılında finale kalmasına rağmen Sultanlar Ligi'nde evinde Eczacıbaşı Vitra'ya 3-0 yenilerek normal sezonu 9'uncu sırada bitiren Aydın Büyükşehir Belediyespor, son 4 takımın kümede kalma mücadelesi vereceği baraj etabı maçlarına Bursa'da çıkacak.
CEV Challenge Kupası'nda ilk yılında finale kalmasına rağmen Sultanlar Ligi'nde evinde Eczacıbaşı Vitra
'ya 3-0 yenilerek normal sezonu 9'uncu sırada bitiren Aydın Büyükşehir Belediyespor
, son 4 takımın kümede kalma mücadelesi vereceği baraj etabı maçlarına Bursa
'da çıkacak.
Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak baraj müsabakalarının ilk bölümü 6-8 Nisan'da, ikinci karşılaşmalar ise 16-18 Nisan'da gerçekleşecek. Aydın temsilcisi avantajlı bir konumda girdiği etapta Karayolları, Çanakkale Belediyespor
ve Halkbank ile kozlarını paylaşacak. Son 2 takımın küme düşeceği ligde Aydın ekibi, Halkbank'ın 16, Çanakkale'nin 10 puan üzerinde yer alıyor. - Aydın
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 12:25 Kaynak: DHA
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