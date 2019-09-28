Son Dakika Haberleri: Aydın Lisesi mezunları pilav gününde buluştu
Son Dakika Güncel Haber

Aydın Lisesi mezunları pilav gününde buluştu

1 saat önce

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Aydın Lisesi Mezunları Derneği tarafından geleneksel pilav günü düzenlendi.

Aydın Lisesi mezunları pilav gününde buluştu, System.String[]

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Aydın Lisesi Mezunları Derneği tarafından geleneksel pilav günü düzenlendi.


Aydın Lisesi bahçesinde düzenlenen etkinliğe tarihi Aydın Lisesi'nden mezun olanların katıldığını ifade eden Ali Delibalta, folklor gösterileri eşliğinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen pilav gününe başta eski İçişleri Bakanı Nahit Menteşe olmak üzere dönem içerisinde liseden mezun olan dönemin tüm öğrencilerin katıldığını ifade etti.


Her yıl okulların açılışının ardından geleneksel olarak tarihi Aydın Lisesi bahçesinde düzenlene pilav gününün, okuldan yıllar önce mezun olmuş isimleri bir araya getirmesinin yanı sıra eski ve yeni kuşakların da kaynaşmasına vesile olduğunu belirtti. - AYDIN

Süleyman Soylu, Efeler, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 10:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Süleyman Soylu'nun adını kullanarak dolandırıcılık yapan şahıs yakalandı
Artvin'deki selde sürüklenen kamyon kasası, ilçe değiştirdi Son dakika: Bakan Kurum: Bodrum'daki kaçak yapıların hepsi yıkılacak Kılıçdaroğlu'ndan hükümetin Suriye politikasına destek: Mücadeleye inanıyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2019 12:01:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın Lisesi mezunları pilav gününde buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]