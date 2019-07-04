Son Dakika Haberleri: Aydın Marangoz atölyesinde korkutan yangın
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Aydın Marangoz atölyesinde korkutan yangın

1 saat önce

Marangoz atölyesinde korkutan yangınAydın'ın Nazilli ilçesinde, bir marangoz atölyesinde çıkan yangın korkuttu.

Marangoz atölyesinde korkutan yangın
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, bir marangoz atölyesinde çıkan yangın korkuttu. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından bitişikteki diğer işyerlerine sıçramadan güçlükle söndürülürken, maddi hasar meydana geldi.
Nazili Sanayi Sitesi E-2 Blokta bulunan, Muhammet Efeoğlu'na ait marangoz atölyesinde bugün saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Merdiven altından başlayan yangında, alevlerin kısa sürede tüm atölyeyi sarması korku yarattı. Atölye sahibi Efeoğlu ve sanayi sitesindeki diğer işyerlerinin çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri alevleri yaklaşık 1 saatlik çaba sonucunda bitişikteki diğer işyerlerine sıçramadan güçlükle söndürdü. Atölyede büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aydın Marangoz atölyesinde korkutan yangın
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 07:52 Kaynak: DHA
Nazilli, Aydın, Güncel
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