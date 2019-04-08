Son Dakika Haberleri: Aydın 'Mavi Balina' Kurbanı Olduğu Sanılan 14 Yaşındaki Raşit, Toprağa Verildi

Aydın 'Mavi Balina' Kurbanı Olduğu Sanılan 14 Yaşındaki Raşit, Toprağa Verildi

20 dakika önce

Aydın 'Mavi Balina' kurbanı olduğu sanılan 14 yaşındaki Raşit, toprağa verildi(Tür: Yurt)

Aydın 'Mavi Balina' kurbanı olduğu sanılan 14 yaşındaki Raşit, toprağa verildi

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:30 Kaynak: DHA

Aydın, Güncel
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