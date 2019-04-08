Aydın 'Mavi Balina' Kurbanı Olduğu Sanılan 14 Yaşındaki Raşit, Toprağa Verildi
20 dakika önce
Aydın 'Mavi Balina' kurbanı olduğu sanılan 14 yaşındaki Raşit, toprağa verildi(Tür: Yurt)
Aydın
'Mavi Balina
' kurbanı olduğu sanılan 14 yaşındaki Raşit, toprağa verildi
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:30 Kaynak: DHA
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