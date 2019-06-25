Aydın merkezli 2 ilde terör operasyonu
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Aydın merkezli 2 ilde terör örgütü Hizb-ut Tahrir'e yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:32 Kaynak: AA
merkezli 2 ilde terör örgütü Hizb-ut Tahrir'e yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü Hizb-ut Tahrir adına faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle Aydın ve İzmir
'de eş zamanlı operasyon yaptı.
Operasyonda İzmir'de 2, Didim
'de 4, Nazilli
'de 1 ve Efeler
ilçesinde 2 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin adresindeki aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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