AYDIN MERKEZLİ 7 İLDE DOLANDIRICILIĞA 45 GÖZALTI - Son Dakika

AYDIN merkezli 7 ilde, eskort ve yasa dışı bahis siteleri üzerinden dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 4'ü kadın 45 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, eskort ve yasa dışı bahis siteleri üzerinden çok sayıda kişinin dolandırıcılar tarafından mağdur edildiği ihbarını aldı. Dolandırıcıların, bu siteler üzerinden ağlarına düşürdükleri müşterilerinin paralarını aldıktan sonra sosyal medya üzerinden, "Düşürdü yine', 'Şimdi Aydın Emniyeti düşünsün' gibi paylaşımlarda bulunduğubelirlendi. 4 ay süren çalışma ve teknik takip sonrasında Aydın merkezli, Denizli, Muğla, Antalya, Adana, İstanbul ve Yalova olmak üzere 7 ilde bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 4'ü kadın 45 şüpheli yakalandı. Adreslerde ayrıca bilgisayar ve dijital veriler de ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Şüphelilerin 64 kişiyi, 20 milyon liranın üzerinde dolandırdıkları iddia edildi.