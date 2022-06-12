Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı

12.06.2022 17:37

Aydın merkezli 5 ilde "nitelikli dolandırıcılık" yaptıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 7'si kadın 15 şüpheli yakalandı.

Aydın merkezli 5 ilde "nitelikli dolandırıcılık" yaptıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 7'si kadın 15 şüpheli yakalandı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Şube Müdürlüğünce, eskort siteleri üzerinden dolandırıcılık yaptıkları belirlenen kişilerle ilgili çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında ekipler, Aydın'ın yanı sıra İstanbul, Denizli, Manisa ve Uşak'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yakalanarak gözaltına alınan U.K, B.S, M.P, Ç.I, K.Ç, İ.Y, O.Ç.Ö, Ç.Ş, H.C, E.Ç, N.K, İ.B, A.Ç, K.K. ve E.B. adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 72 dijital materyal, 14 banka kartı, 49 bin 600 lira ve 100 Avustralya doları ele geçirildi, mal varlıklarına el konuldu.

Olayla ilgili 69 kişinin mağdur edildiği bildirildi.

Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı
Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı
Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı
Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı
Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı

YORUMLAR
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Aydın merkezli 4 ilde 'sanal eskort' operasyonunda 7'si kadın 15 gözaltı Aydın merkezli 4 ilde 'sanal eskort' operasyonunda 7'si kadın 15 gözaltı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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