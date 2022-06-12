Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 72 dijital materyal, 14 banka kartı, 49 bin 600 lira ve 100 Avustralya doları ele geçirildi, mal varlıklarına el konuldu.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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