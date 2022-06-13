Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 72 dijital materyal, 14 banka kartı, 49 bin 600 lira ve 100 Avustralya doları ele geçirilmiş, olayla ilgili 69 kişinin mağdur edildiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 12 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.