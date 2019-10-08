Son Dakika Haberleri: Aydın merkezli fuhuş operasyonu
Son Dakika Güncel Aydın merkezli fuhuş operasyonu

Aydın merkezli fuhuş operasyonu

1 saat önce

Aydın merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yabancı uyruklu bir kadının Türkiye'ye bakıcılık yapma vaadiyle çağrıldığını, daha sonra zorla fuhuş yapmasının istendiği yönündeki ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaklaşık 7 aylık bir çalışmanın ardından İzmir, Gaziantep ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda D.D. (35), A.B. (47), E.A. (27), Ç.E. (34), H.B. (37), H.S. (46), H.B. (38) ve yabancı uyruklu N.T'yi (38) gözaltına aldı.

Şüphelilerin, yurt dışından iletişime geçtikleri kadınları bakıcı yapma vaadiyle uçak ve yol masraflarını karşılayarak Türkiye'ye getirdikleri ve fuhşa sürükledikleri iddia edildi.

Aydın merkezli fuhuş operasyonu

Türkiye, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:02 Kaynak: AA
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