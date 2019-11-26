Son Dakika Haberleri: Aydın merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu: 11 gözaltı
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Aydın merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu: 11 gözaltı

6 saat önce

Aydın merkezli 3 ilde düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına geçişini organize ettikleri iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı.

Aydın merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu: 11 gözaltı, System.String[]

Aydın merkezli 3 ilde düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına geçişini organize ettikleri iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Didim Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü düzeniz göçmen kaçakçılığı soruşturması kapsamında Aydın, Bursa ve Balıkesir'de 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi, 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin Söke, Didim ve Kuşadası başta olmak üzere bazı kıyı bölgelerinden yapılan yasa dışı geçişleri organize ettiği öne sürüldü.

Şüphelilerin Aydın İl Jandarma Komutanlığına götürüleceği öğrenildi.

Jandarma, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:10 Kaynak: AA
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