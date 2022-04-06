(DÜZELTME) Aydın merkezli iki ilde fuhuş operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
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(DÜZELTME) Aydın merkezli iki ilde fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

06.04.2022 13:28
(DÜZELTME) Aydın merkezli iki ilde fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışmalarda, Nazilli ilçesinde kiraladıkları evlerde fuhuş yaptıkları ve yaptırdıkları tespit edilen şahıslara yönelik Aydın ve Muğla'da gerçekleştirilen operasyonda 5 trans şahıs gözaltına alındı.

Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışmalarda, Nazilli ilçesinde kiraladıkları evlerde fuhuş yaptıkları ve yaptırdıkları tespit edilen şahıslara yönelik Aydın ve Muğla'da gerçekleştirilen operasyonda 5 trans şahıs gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri fuhuşla mücadele çerçevesinde yaptıkları çalışmalarda Aydın'ın Nazilli ilçesinde kiraladıkları evlerde fuhuş yaptıkları ve yaptırdıkları tespit edilen şahısları teknik ve fiziki takibe aldı. 2 aydır yürütülen çalışmalar sonucunda Aydın'ın Nazilli, Kuşadası ilçelerinde ve Muğla ilinde sabah saatlerinde 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 5 trans şahıs gözaltına alınırken, 55 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

(DÜZELTME) Aydın merkezli iki ilde fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa (DÜZELTME) Aydın merkezli iki ilde fuhuş operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika


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