Aydın merkezli konteyner dolandırıcılığında 11 şüpheli adliyede

AYDIN ve Kocaeli'de polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, internetten konteyner satışı vaadiyle kapora aldıkları 12 ayrı ildeki 45 kişiyi dolandırdıkları belirlenerek gözaltına alınan 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi.Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin internet üzerinden konteyner almak için kapora yatırdığı ancak ürünün teslim edilmeyip, dolandırıldığı iddiasıyla şikayette bulunması üzerine soruşturma başlattı. Polis, şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Dolandırıcılık olayını gerçekleştirilen şüphelilerin Kocaeli'de örgütlü olarak çalıştığı tespit edildi. Şüphelilerin internetteki alışveriş sitelerine satılık konteyner ilanı koyduğu, Aydın ve Kocaeli'nin yanı sıra Ankara, Adana, Antalya, Bolu, Muğla, İzmir, Balıkesir, Eskişehir, Aksaray ve Kütahya'daki alıcılardan kapora aldıktan sonra bu kişileri telefondan engelleyip dolandırdıkları belirlendi. Bunun üzerine Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nün de desteğiyle önceden belirlenen adreslere geçen 25 Haziran'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Aydın ve Kocaeli'deki operasyonlarda, 6'sı Kocaeli'de olmak üzere toplam 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerindeki aramalarda çeşitli kişiler adına düzenlenmiş 45 bin liralık çek, 12 bin 680 liralık senet ile dolandırıcılıktan elde edildiği sanılan 11 bin liralık nakit para ele geçirildi. Bazı dijital materyallere de incelenmek üzere el konuldu. Kocaeli'nde yakalanan şüpheliler de Aydın'a getirildi. 2'si kadın 11 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

- Aydın