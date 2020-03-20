Aydın merkezli organize suç örgütü operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın merkezli organize suç örgütü operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Aydın merkezli organize suç örgütü operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Aydın merkezli 4 ilde şantaj yaptıkları öne sürülen organize suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Aydın merkezli 4 ilde şantaj yaptıkları öne sürülen organize suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Didim Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Aydın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aydın, İstanbul, Antalya ve Muğla'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen M.Ö'nün de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 750 mermi, bir tabanca ve 4 boş senet ele geçirildi, dijital materyallere el konuldu.

Didim Adliyesine sevk edilen şüphelilerden M.Ö, B.Ö.M, K.B, A.S, F.K, L.E, A.S, D.Ç, S.G ve Y.H tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların, şantaj yaptıkları kişilerden para aldıkları ileri sürüldü.

Aydın merkezli organize suç örgütü operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:24 Kaynak: AA

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