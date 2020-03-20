Aydın merkezli suç örgütüne operasyona 10 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın merkezli suç örgütüne operasyona 10 tutuklama - Son Dakika

Aydın merkezli suç örgütüne operasyona 10 tutuklama

6 saat önce

Aydın merkezli suç örgütüne operasyona 10 tutuklamaAYDIN merkezli 4 ilde, tehdit, şantaj ve mala zarar verme suçlarını işledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Aydın merkezli suç örgütüne operasyona 10 tutuklama

AYDIN merkezli 4 ilde, tehdit, şantaj ve mala zarar verme suçlarını işledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tehdit, şantaj ve mala zarar verme suçlarını işleyen bir çeteye yönelik çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü koordinesinde Aydın merkezli olarak İstanbul, Muğla ve Antalya'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi ve 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 750 adet mermi, 4 boş senet ve dijital materyaller ele geçirildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 5'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Aydın merkezli suç örgütüne operasyona 10 tutuklama

Cumhuriyet Başsavcılığı, Didim, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 06:38 Kaynak: DHA

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