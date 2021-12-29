Aydın merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Aydın Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik 3 ilde düzenlediği operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, suç örgütü oluşturup "uyuşturucu ticareti", "darp" ve "tehdit" gibi suçları işlediği öne sürülen şüphelilerin yakalanması için Aydın, İzmir ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda örgütün elebaşı B.B'nin de aralarında olduğu 13 şüpheli yakalandı.

Ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 80 gram metamfetamin, 5 kilogram kubar esrar, 65 sentetik hap, uyuşturucu içimine yarayan 9 aparat, 2 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatız av tüfeği ile mermiler ele geçirildi.

Şüpheliler, ifade işlemleri için karakola götürüldü.