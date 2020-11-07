Aydın merkezli telefonla dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 kişiden biri tutuklandı - Son Dakika

Aydın merkezli telefonla dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 kişiden biri tutuklandı

07.11.2020 13:01

Aydın'ın Germencik ilçesinde, kendilerini polis olarak tanıtarak bir kişinin 90 bin lirasını dolandırdıkları suçlamasıyla yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, kendilerini polis olarak tanıtarak bir kişinin 90 bin lirasını dolandırdıkları suçlamasıyla yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede imamlık yapan Z.K'yi arayarak kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, otomobiline ait bilgilerin FETÖ tarafından kopyalanarak satışa sunulduğunu, bu ilanın kaldırılması için aracını satıp parayı kendilerine teslim etmesini istedi.

Şüphelinin yönlendirmesiyle aracını 90 bin liraya satan Z.K, İzmir'e giderek parayı teslim etti. İlçeye döndüğünde aynı numarayı bir daha arayan Z.K, dolandırıldığını anlayınca İlçe Jandarma Komutanlığına suç duyurusunda bulundu.

Mağdurun ifadeleri doğrultusunda çalışma yapan ekipler, Aydın ve İzmir'deki eş zamanlı operasyonda V.K, Ö.K, T.Ç. ve O.P'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.K tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın merkezli telefonla dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 kişiden biri tutuklandı
Aydın merkezli telefonla dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 kişiden biri tutuklandı
Aydın merkezli telefonla dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 kişiden biri tutuklandı
Aydın merkezli telefonla dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 kişiden biri tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü, Germencik, Polis, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın merkezli telefonla dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 kişiden biri tutuklandı - Son Dakika


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